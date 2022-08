Breaking Bad : Le créateur de la série voulait un jeu à la GTA

Better Caul Saul est sur le point de faire ses adieux à tous les fans de la série Breaking Bad, au grand dam de ces derniers. Une ère se termine pour la licence, et lorsqu’elle était au sommet, son créateur Vince Gilligan avait tout plein d’idées pour la développer encore plus largement, notamment à travers des jeux vidéo. Si on a bien eu droit à un jeu mobile Breaking Bad très oubliable, Gilligan indique aujourd’hui qu’il voulait produire un GTA-like Breaking Bad.

Better Caul Rockstar

Le créateur a révélé cela lors du dernier épisode de son émission Inside the Gilliverse (rapporté par DualShockers). Il indique qu’il avait plusieurs idées de jeux en tête, notamment en adaptant Breaking Bad à la sauce GTA :

« Je ne suis pas un grand joueur de jeux vidéo, mais comment ne pas connaître Grand Theft Auto ? Je me souviens avoir dit aux deux messieurs qui ont dit oui à Breaking Bad à l’origine : « qui possède Grand Theft Auto ? Peut-il y avoir comme une adaptation de Breaking Bad ? » Cela a toujours du sens pour moi, mais ça ne s’est jamais concrétisé. »

On imagine que Rockstar avait bien d’autres choses à faire à l’époque, et même encore maintenant. L’idée d’un GTA-like Breaking Bad pourrait avoir du sens en ce qui concerne l’univers de la série, mais pour le reste, c’est peut-être plus difficile à imaginer. Quoi qu’il en soit, on en verra jamais la couleur, mais on peut toujours attendre GTA 6.