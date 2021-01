Bravely Default 2 présente le royaume enneigé de Rimedahl en vidéo

Après avoir dévoilé le royaume magique de Wiswald le mois dernier, Bravely Default 2 révèle dans un trailer ce qui attend les joueurs et les joueuses qui s’aventureront dans le royaume enneigé de Rimedahl, une nation religieuse qui, selon la légende, a été sauvée par un dragon il y a environ 1 000 ans. Depuis ce jour, l’Eglise du pays vénère la créature comme un dieu.

Six nouveaux personnages se montrent

Comme à Wiswald, voyager à Rimedahl vous permettra notamment de croiser la route de six personnages liés à cette région : Marpha Lancer, la Gardienne du lieu sacré de la Grotte du Dragon, Goamel, une petite créature semblable à un lézard se présentant comme l’enfant du Dieu Dragon, Gladys Kelly, Helio et Domovoy, qui son respectivement Frère, Inquisiteur et Grand prêtre de l’Eglise, et Gran Booth, le maire du village d’Enderno.

Bravely Default 2 sortira en exclusivité sur Switch le 26 février.