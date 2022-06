L’iPhone 12 Pro 512 Go est en promotion pour les soldes d’été

Les soldes d’été 2022 ont commencé, et nous vous avons déjà fait une sélection des meilleurs bons plans concernant les jeux vidéo et l’high-tech. On a pu voir que le secteur de la téléphonie avait lui aussi droit à de nombreuses promotions, et même chez Apple, ce qui est d’habitude un peu plus rare. C’est l’iPhone 12 Pro qui nous intéresse ici, puisqu’il est mis en avant chez Cdiscount avec une jolie réduction, qui est encore plus grande pour les membres Cdiscount à volonté.

Où trouver l’iPhone 12 Pro au meilleur prix ?

L’iPhone 12 Pro 5G est un excellent appareil qui est ici présenté dans son modèle 512 Go et dans un coloris Or. Avant l’arrivée des prochains modèles, ce smartphone a aujourd’hui droit à un excellente promotion, qui n’est à pas manquer pour celles et ceux voulant obtenir un appareil Apple.

Il est désormais affiché au prix de 999 € pour tout le monde, mais les membres Cdiscount à volonté peuvent profiter d’une réduction supplémentaire de 100 €, permettant ainsi d’obtenir l’iPhone 12 Pro à seulement 899 €, soit un excellent prix pour ce modèle. Attention cependant, les stocks s’épuisent vite, et il y a fort à parier que cette offre ne sera disponible que pour quelques heures.