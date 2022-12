Accueil » Actualités » Blue Protocol : Le MMO présente son monde et son concept en vidéo

Les Game Awards ont permis à Bandai Namco de confirmer la sortie occidentale de Blue Protocol en 2023, ainsi que le partenariat avec Amazon Games qui va aider à la distribution du jeu chez nous. Maintenant qu’il commence à faire connaître en dehors du Japon, le jeu doit refaire les présentations pour celles et ceux qui ne l’ont pas suivi depuis son annonce, c’est pourquoi un trailer explicatif a été publié dans le week-end, et sous-titré en français s’il vous plait.

3 minutes pour comprendre Blue Protocol

Bien que le jeu soit souvent comparé à Genshin Impact simplement à cause de sa direction artistique, il n’a rien à voir avec ce dernier. On est en face d’un MMO pur jus, qui vous demandera de créer votre personnage de A à Z en choisissant parmi 5 classes différentes, tandis que les combats en groupe seront encouragés, même s’il sera aussi possible de jouer en solo (sauf lors des raids contre de gros monstres).

Le monde de Regnas se présente ici avec de nombreux mystères à découvrir et des monstres féroces à combattre avec un système de combat dynamique. On a hâte de découvrir tout cela l’année prochaine, sachant qu’aucune date de sortie n’a été confirmée pour le moment.

Blue Protocol sortira courant 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.