Bloodstained Cursed of the Moon 2 annoncé sur PC, PS4, One et Switch

Avant que Bloodstained : Ritual of the Night ne voit le jour, le kickstarter du projet avait permis de donner naissance à Bloodstained : Curse of the Moon, un spin-off 8-bits qui a finalement été mieux reçu que le projet principal. Conscient de ce succès, Koji Igarashi et son équipe nous annoncent aujourd’hui une suite pour ce spin-off.

Pas de date pour cette suite

Bloodstained Cursed of the Moon 2 nous placera donc dans la peau de Zangetsu, Dominique, Robert et Hachi dans une nouvelle aventure. Chaque protagoniste aura bien entendu des capacités uniques, et il sera possible de switcher à tout moment entre les personnages pour économiser la barre de vie de chacun.

Il faudra justement bien veiller à avoir tous vos personnages en vie pour profiter des aptitudes de tout le monde, puisqu’il sera possible de dénicher des raccourcis grâce à certaines capacités, qui vous éviteront ainsi de prendre d’autres chemins plus dangereux.

Aucune date de sortie n’a été communiquée pour le moment, mais le titre sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.