La BlizzCon Online précise son planning pour le 19 et le 20 février

La pandémie mondiale a empêché de nombreux événements d’avoir lieu en physique, dont la BlizzCon 2020, qui s’est rabattue sur un événement en ligne prévu pour ce mois de février. Blizzard détaille aujourd’hui ce qui nous attend lors de ces deux jours de célébration, avec beaucoup d’informations attendues par les fans.

Overwatch et Diablo au centre de toutes les attentions

La BlizzConline (c’est son nom) ouvrira donc le 19 février à 23 heures chez nous avec un événement qui sera à suivre en direct et gratuitement. C’est ici que l’on découvrira les dernières informations sur les nouveautés de chez Blizzard.

On devrait logiquement entendre parler d’Overwatch 2, qui devrait un peu plus se préciser ici, tout comme Diablo IV. Diablo Immortal devrait être présenté plus longuement, et Diablo II Resurrected pourrait potentiellement aussi faire une apparition si l’on en croit les dernières informations à son sujet. World of Warcraft devrait aussi être présent, tout comme HearthStone.

Suite à cet événement, les spectateur pourront basculer sur six chaînes différentes afin d’avoir du contenu sur chaque jeu ou licence présenté, avec des streams mettant en scène les développeurs qui présenteront les dernières nouveautés de chaque jeu.

Blizzard nous donne également rendez-vous le 20 février à 21 heures sur ces différentes chaînes afin de répondre aux questions des joueurs et de mettre en avant le talent de la communauté, notamment via des concours de fanarts et de cosplays.