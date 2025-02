Blizzard reconnaît que Marvel Rivals force l’équipe d’Overwatch 2 à ne plus jouer la sécurité

Suite au dernier Overwatch Spotlight qui a révélé le contenu des saisons 15 et 16 d’Overwatch 2, le réalisateur Aaron Keller est allé s’entretenir avec GamesRadar+ à propos de l’avenir du jeu de Blizzard. Il a naturellement été question de la rivalité naissante entre Marvel Rivals et Overwatch 2, qui n’est pour l’instant pas à l’avantage de Blizzard.

En voyant le studio changer beaucoup de choses dès sa prochaine saison, avec de nouveaux modes de jeu et le retour de lootboxes, il était naturel de se demander si Marvel Rivals n’avait pas forcé Blizzard à sortir de sa torpeur. Aaron Keller est bien obligé de reconnaître que c’est un peu le cas, même si la pression vécue par l’équipe est surtout interne et que certains des changements ont été décidés bien en amont :

« L’équipe d’Overwatch subit une pression, et elle est en grande partie interne. Elle se demande comment créer le meilleur jeu possible. Et nous le ressentons depuis un certain temps. Vous savez, beaucoup de choses que nous annonçons pour les saisons 15 et 16 – comme les bonus et le mode Stadium – sont des choses qui sont en développement pour Overwatch depuis un certain temps. Et je pense que ce qui motive cela, c’est que lorsque nous regardons notre jeu, nous avons l’impression qu’il manque quelque chose ou qu’il n’a pas évolué autant qu’il aurait dû. »