Blizzard ne dit pas non à de nouveaux films Warcraft, mais veut rester prudent

Seulement avec le bon partenaire

Verra-t-on un jour la suite du film Warcraft sur grand écran ? Rien n’est moins sûr, même si le responsable de la licence, John Hight, se dit ouvert à l’idée. En parlant à IGN lors de la Game Developers Conference, il ne dit pas complètement non à de nouveaux films dans cet univers, mais il malgré quelques réticences. Son principal problème avec ce concept vient du fait qu’il n’a pas envie de voir ces films être créés par ses collègues qui veulent juste se servir de la licence se lancer vraiment dans la production de films à Hollywood :

« Nous créons des jeux et je pense que les jeux seront toujours notre cœur de métier, et donc Warcraft sera centré autour de cela. Je ne veux pas tomber dans le piège du ‘Je serai un producteur de films maintenant’. Je pense laisser cela aux gens qui savent vraiment ce qu’ils font. Si nous pouvons trouver des talents dans d’autres domaines qui partagent cet amour et cette passion pour Warcraft, d’accord. Mais je pense avoir vu, malheureusement, certains de mes collègues être séduits par l’idée de devenir cinéastes et de tirer parti de l’opportunité qu’ils ont en possédant la propriété intellectuelle pour se lancer dans le cinéma. »

Un taquet à peine dissimulé à certaines personnes avec qui il travaille et dont il ne dira évidemment pas le nom, mais qui veut surtout dire que Blizzard ne se lancera plus dans le cinéma sans avoir un très bon partenaire. Comme Riot Games a pu le faire avec Arcane, qu’il cite comme étant un bon exemple de collaboration entre un studio de jeu vidéo et une entreprise externe à ce milieu. Prudent donc, mais pas complètement fermé.