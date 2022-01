Blizzard devrait bientôt reparler d’Overwatch et de Warcraft, puis de Diablo

Blizzard est actuellement au sein d’une situation plus que complexe, entre son rachat par Microsoft et les multiples affaires internes qui ont bousculé l’entreprise l’année passée. Mais le studio tente de nous faire comprendre que 2022 ne sera pas du même acabit, et qu’il est temps pour Blizzard de communiquer activement sur ses projets, comme on a pu le voir avec l’annonce d’un tout nouveau jeu de survie. Et avant qu’on en apprenne plus sur ce dernier, Mike Ybarra, qui est à la tête de Blizzard a déclaré que d’autres licences vont bientôt refaire parler d’elles.

Des nouvelles à venir pour les grandes licences de Blizzard

Blizzard is a big studio and we have talented and growing teams supporting live games as well. Over the coming weeks, you'll be hearing more on that from Warcraft and Overwatch. Diablo will follow. Stay tuned! — Mike Ybarra (@Qwik) January 25, 2022

En répondant à un internaute suite à l’annonce du nouveau jeu de survie, inquiet de voir les ressources du studio être séparées alors que les licences existantes comme Diablo ou Overwatch sont à l’agonie, Mike Ybarra a tenu à préciser :

« Blizzard est un grand studio et nous avons des équipes talentueuses et grandissants qui travaillent sur les jeux déjà en service. A travers les prochaines semaines, vous allez entendre davantage parler de Warcraft et d’Overwatch. Diablo Suivra. Restez à l’écoute ! »

On ignore s’il parle ici d’Overwatch 2 ou de nouveau contenu pour Overwatch premier du nom, et on se doute que par Warcraft, il entend « World of Warcraft », même si tout est possible. Toujours est-il que pour Diablo, il faudra visiblement attendre encore un peu plus. Rappelons que suite aux chamboulements arrivés l’année dernière chez Blizzard, Diablo IV et Overwatch 2 ont été repoussés en interne, à une date toujours inconnue.