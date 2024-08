Le géant au cœur d’or

Après nous avoir montré un trailer avec quelques personnages jouables comme Rukia, Ichigo et Ishida, ainsi qu’un autre pour l’un des capitaines préférés des fans du manga, Byakuya Kuchiki, Bandai Namco nous propose une nouvelle vidéo qui se porte sur l’un des amis d’Ichigo : Yasutora Sado, « Chad » pour ses amis.

Silencieux, fort et fidèle, ce sont les quelques adjectifs (parmi d’autres) que l’on peut attribuer à Chad. Le manga nous a montré qu’il est bien plus que cela avec ses capacités hors du commun appelées le Bras Droit du Géant et le Bras Gauche du Diable sans parler de ses pouvoirs comme « El directo » ou « La Muerte ». La vidéo du jour nous montre sa grande force, son agilité et son envie de protéger les autres, quoi qu’il arrive. Un combattant très puissant qui peut changer le cours du combat d’un seul coup de poing.

Bleach regorge de personnages haut en couleurs que l’on aimerait voir disponibles dans le soft : Zarakai Kenpachi, Kisuke Urahara, Sosuke Aizen, Shunsui Kyoraku ou encore Ulquiorra Schiffer pour ne citer qu’eux. Restez à l’affut pour connaitre l’étendue et la composition complète du roster qui se dévoilera là aussi petit à petit, soyez-en sûrs.

Bleach: Rebirth of Souls sera disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series et n’a pas encore de date de sortie officielle.