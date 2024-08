Number One des capitaines ?

Même si l’on ne sait pas encore combien de personnages jouables seront inclus dans Bleach: Rebirth of Souls, Bandai Namco compte publier régulièrement une vidéo dédiée à chacun d’eux. Après avoir mis en avant quelques protagonistes tels qu’Ichigo, Rukia et Ishida, nous passons désormais aux capitaines avec un grand nom qui ouvre le bal.

À l’instar des chevaliers d’or dans Saint Seiya, les capitaines du Gotei 13 font partie des personnages les plus appréciés des fans. Byakuya fait sans doute partie des plus populaires, avec son comportement taciturne et une classe à toute épreuve. Dans le jeu, il est présenté comme un tacticien adoptant un style de combat différent selon la situation. Armé de son Senbonzakura, il peut déchaîner un tas de mini-lames prenant la forme de pétales de cerisiers à chaque coup. Lorsqu’il active son Bankai, son Zanpakuto n’a plus besoin de reprendre sa forme initiale et il peut déployer de puissantes attaques à distance au détriment du combat rapproché.

Le manga Bleach comporte énormément de personnages populaires et il n’est pas certain que tous les capitaines puissent avoir droit à leur personnage jouable dans le jeu de combat. Toutefois, on ne doute pas que des capitaines comme Hitsugaya ou Zaraki seront présents.

Bleach: Rebirth of Souls sera disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series à une date encore inconnue.