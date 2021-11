Black Friday : La souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S est à 34,99€ seulement

Les offres pour le Black Friday se multiplient alors qu’il n’est pas encore minuit, et c’est le moment de faire tout un tas de bonnes affaires gaming et high-tech. Il y a peu, on vous proposait notre propre sélection des meilleures souris PC, et voici que l’un des dérivés d’un des modèles mis en avant dans notre guide a droit à une jolie promotion, à savoir La souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S.

L’une des meilleures souris pour la bureautique

Habituellement proposée aux alentours de 60€, la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S a aujourd’hui droit à une belle réduction sur Cdiscount puisqu’elle est affichée au prix de 34,99€ seulement :

Si vous vous posez la question, il s’agit avant tout d’une souris pour de la bureautique, qui offre d’excellentes performances, avec ici un prix plus qu’avantageux. Avec sa technologie Logitech Flow, elle permet de travailler avec plusieurs ordinateurs en même temps, et à droit à une molette très rapide en plus de fonctionner sur toutes les surfaces.

