Avant de choisir sa souris, il est essentiel de se poser les bonnes questions. Généralement, une souris de bonne qualité nous accompagne pendant quelques années et ce plusieurs heures par jour. Il faut donc veiller à ne pas choisir n’importe laquelle tout en se demandant bien si elle répond à nos besoins.

Qu’est-ce qui important dans le choix d’une souris ?

La chose la plus essentielle dans le choix d’une souris, c’est tout d’abord le confort. Que ce soit en jeu ou en bureautique, et surtout dans ce dernier cas, l’ergonomie d’une souris est la chose la plus importante, étant donné qu’il s’agit d’un outil de travail et de jeu sur lequel on passe beaucoup de temps.

Il faut donc être prudent en choisissant une souris qui est tout d’abord adaptée à votre style de main. Au delà du fait de faire évidemment attention aux souris faites pour les droitiers et celles pour les gauchers (il en existe des ambidextres), il faut regarder la taille de la souris, sa forme, son poids ainsi que la matière dans laquelle elle est fabriquée. Les prises latérales sont aussi importantes et leur emplacement doit être étudié par rapport au confort souhaité. Des petites mains auront évidemment plus d’inconfort sur des souris de grandes tailles, et l’inverse et tout aussi vrai, ce qui pourrait occasionner à la longue des problèmes dans les poignets.

Notez qu’il existe aussi des souris verticales qui conviennent à certaines personnes qui souffrent de problèmes dans les poignets. Attention toutefois, ce genre de souris peut être difficile à prendre en main au début, et pas forcément utile dans le cadre d’un jeu, mais elles aideront considérablement à prévenir les problèmes de canal carpien. L’idéal est forcément de tester en magasin ce qui nous convient le mieux, mais puisque l’on a pas toujours cette chance, il faut être attentif à la fiche du produit et à ses caractéristiques techniques.

Quelle souris pour quel type d’utilisation ?

Nous vous proposerons prochainement un guide d’achat pour les meilleures souris gamer puis un autre sur les meilleures souris pour travailler. Sachez cependant que si aujourd’hui, la frontière entre souris gamer et souris pour la bureautique est très mince, il vaut mieux savoir à quoi nous servira le plus la souris. Dans le cadre de la bureautique, on évitera évidemment les couleurs les plus flashys et les designs alambiqués, qui jurent avec l’utilisation de la souris. La simplicité et l’efficacité sera de mise, tout comme la précision.

Notons d’ailleurs qu’il n’est pas rare de voir des personnes employer des souris dites de bureautique dans le cadre de certains jeux, comme les FPS, qui nécessitent peu de boutons, mais une réactivité et une précision sans faille, avec un confort optimal. Confort qui est d’ailleurs essentiel pour la bureautique, étant donné que dans le cadre de cette utilisation, on passera parfois presque toute la journée la souris dans la main.

Pour ce qui est d’une utilisation plus « gamer », tout dépend du type de jeux auquel on joue. Comme dit précédemment, la plupart des souris peuvent servir à jouer avec confort et précision, mais il existe certains genres qui vont demander un type de souris bien spécifique. On pense notamment aux MMORPG, qui vont grandement bénéficier des souris modulables avec des panneaux personnalisables, qui offriront plus de boutons afin de paramétrer son style de jeu de la manière la plus efficace possible.

Souris avec ou sans fil ?

Là encore tout dépend de votre utilisation quotidienne. Il n’y a pas de bonne réponse tant les besoins de chacun sont différents. Pour celles et ceux qui voyagent beaucoup, et qui n’utilisent pas leur PC tout le temps au même endroit, ou tout simplement les personnes qui n’aiment pas les câbles, une souris sans-fil est plus simple à transporter partout avec soi.

L’avantage des souris filaires, c’est leur temps de réaction, un détail d’importance dans certains jeux. Ici, pas besoin de les recharger non plus, et on évite ainsi les piles ou les stations de recharge de certaines souris, même s’il existe maintenant des appareils qui se rechargent par USB et qui peuvent être utilisés en filaire le temps de regonfler la batterie.