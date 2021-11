Black Friday : Le casque audio Bose QuietComfort 35 II anti-bruit est en promotion à 159,99€

Le Black Friday est bientôt là, mais les offres se bousculent déjà sur les différentes boutiques en ligne. Avec des très bons deals sur les TV OLED ou encore le Samsung Galaxy S21, et c’est maintenant au tour du très bon casque audio Bose QuietComfort 35 II anti-bruit d’être en promotion pour le prix de 159,99€.

Où trouver le casque Bose QuietComfort 35 II au meilleur prix ?

S’il ne s’agit pas de la version la plus récente, ce modèle est l’un des meilleurs casque anti-bruit du marché pour son rapport qualité/prix. Souvent en promotion autour des 180€, il est cette fois-ci à l’un de ses tarifs les moins élevés jamais atteint, à savoir 159,99€ chez Darty :

Pour l’avoir en notre possession à la rédac’, on peut vous confirmer qu’il s’agit là d’un très bon modèle, qui isole bien du son et qui offre un confort remarquable, avec une bonne qualité de son. La diminution du bruit aux alentours est réglable et il se range très facilement dans son étui grâce à écouteurs pivotants.

