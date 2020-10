Quels casques de réalité virtuelle surveiller pour le Black Friday ?

Même si les consoles de nouvelle génération ne misent pas encore totalement sur le marché de la réalité virtuelle, ce dernier est en plein essor. Cette année 2020 est plus que jamais son année, avec de belles expériences qui consolident l’apport de la réalité virtuelle dans le jeu vidéo ainsi que des licences fortes qui viennent mettre un pied dedans à l’image de Half-Life Alyx.

Si vous prévoyez d’investir dans une nouvelle machine durant les fêtes de fin d’année, mais que vous ne connaissez pas trop le milieu et les produits proposés, voici une sélection de casques VR qui pourraient vous séduire ! Vous pourrez ainsi investir sans prendre de risque.

Le PlayStation VR, toujours debout

L’indétrônable. La valeur sure, bien qu’il s’agisse d’un des casques les moins puissants du marché. Il reste néanmoins un choix de taille pour quiconque posséde une PS4, et qui n’aurait pas envie d’investir à la fois dans un gros PC et un casque qui lui couterait le même prix. De plus, malgré des performances légèrement inférieures à d’autres casques de notre sélection, il est celui qui possède l’un des catalogues de jeu les plus complets.

On retrouvera donc ici des titres comme Beat Saber, Moss, Astro Bot, Resident Evil 7, Skyrim et bien d’autres, histoire de profiter de tout un tas de jeux dès maintenant. Comme presque tous les ans, le PS VR devrait avoir droit à une grosse réduction lors du Black Friday. Si on se fie aux années précédentes ou aux autres promotions que le casque a eues cette année, il ne serait pas impossible de le voir descendre en dessous de la barre des 200 euros, ce qui est parfait pour les budgets les plus serrés.

L’Oculus Quest 2, le milieu de gamme presque parfait

Sorti il y a seulement quelques semaines, l’Oculus Quest 2 est déjà une nouvelle référence dans le monde des casques VR. Le casque de Facebook n’a pas fait dans la demi-mesure en affichant des performances nettement en hausse en comparaison avec le premier Quest, tout cela en conservant un prix relativement abordable, surtout pour sa version 64 Go.

Mais en plus d’offrir un rapport qualité-prix presque imbattable, le casque promet d’enrichir son catalogue avec de très nombreuses expériences dans les mois à venir. C’est d’ailleurs lors de la présentation du casque que l’on avait appris que Assassin’s Creed et Splinter Cell auraient droit à des jeux exclusifs en VR, ce qui est un sacré atout pour la marque.

L’avantage de ce casque, c’est qu’il ne nécessite pas de PC pour fonctionner, ce qui veut dire qu’il est autonome. Etant donné que le casque est relativement récent, il ne faudra pas s’attendre à de grosses réductions, mais même la plus petite sera intéressante pour un casque aussi satisfaisant.

Le HTC Vive, pour le meilleur de la VR

Bien entendu, si vous souhaitez directement vous tourner vers ce qui se fait de mieux dans le domaine de la VR, tout en en payant le prix, c’est vers le HTC Vive qu’il faudra vous tourner. Depuis sa sortie, on peut voir que le casque a connu un léger rabais, le rendant un tout petit peu plus accessible que par le passé. Cela est bien entendu sans compter la version Cosmos Elite, qui propose une expérience imbattable mais qui nécessite d’y mettre le prix.

La version de base du casque est en revanche plus « accessible », et pourrait profiter de belles réductions durant les fêtes de fin d’année. Avec un tel casque, il faudra aussi bien prévoir un PC performant afin d’afficher les jeux dans leur plus haute résolution, et profiter du meilleur de la VR, notamment sur Half-Life Alyx.