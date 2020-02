Black Desert Mobile met au défi de vaincre son nouveau boss

Le MMORPG Black Desert Mobile entretient une nouvelle fois sa réputation, en proposant une nouvelle mise à jour gratuite. En effet, le jeu mobile a déjà attiré plusieurs millions de joueurs, dans plus de 150 pays, et bénéficie d’une note plus qu’honorable sur le Play Store et l’App Store. Dans cette mise à jour, c’est un nouveau boss qui est à l’honneur.

Un nouveau défi

En plus des nouveaux événements qui sont apparus, les Aventuriers de niveau 55 ou supérieur vont pouvoir se frotter à un challenge : Nouver, un dragon féroce, règne sur le Désert. Pour le vaincre, les joueurs devront faire face à des tempêtes de sable, des vagues de chaleur, ou encore survivre à l’hypothermie pour espérer le vaincre. A la clé : de puissantes armes et des matériaux.

Cette mise à jour, gratuite, est à retrouver dans Black Desert Mobile dès maintenant. Le jeu est disponible sur le Play Store ou l’App Store.