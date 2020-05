Beyond Blue arrivera finalement le 11 juin sur PC et consoles

Si l’on savait que Beyond Blue arrivait en juin, on a maintenant une date fixée au 11 juin sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Une date qui n’a pas été choisie au hasard car elle est symboliquement en plein milieu de la semaine de l’océan, une campagne qui vise à sensibiliser les gens sur la préservation des fonds marins.

Sous l’océan

Dans cette aventure narrative solo, vous pourrez visiter et explorer l’infinité de l’océan à travers le regard de Mirai, une scientifique qui étudie la faune et la flore marine grâce à un équipement technologique de pointe (la preuve elle peut respirer infiniment sous l’eau).

Le titre alternera entre phase de gameplay, accompagné d’une bande son très relaxante et une série de 16 mini-documentaires en collaboration avec des experts ayant travaillé sur le documentaire ‘Blue Planet‘ de la BBC.