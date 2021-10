Battlefield 2042 : On y a joué, voici notre premier avis positif en vidéo

Repoussé il y peu, Battlefield 2042 ouvre cependant ses portes ce week-end à l’occasion d’une phase de bêta. Une bêta que l’on a pu approcher quelques jours plus tôt, afin de découvrir pour la première fois les sensations de ce nouvel épisode et la toute nouvelle carte, Orbital. Une session de plusieurs heures pour tenter d’avoir un premier ressenti.

On vous partage ainsi un avis anticipé en vidéo sur ce futur FPS qui s’annonce plutôt prometteur en l’état. La nouvelle map est bien rythmée et les sensations semblent être au rendez-vous. Reste à voir si tout cela se concrétisera le 19 novembre 2021, date à laquelle Battlefield 2042 sortira sur PC et les deux générations de console.