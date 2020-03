Baldur’s Gate 3 : PS4, One et Switch pas assez puissantes pour l’accueillir

C’était la grosse actu de ce week-end : Baldur’s Gate 3 a profité de la PAX East pour faire une apparition remarquée. Au programme, du gameplay, un paquet d’images, et surtout le plein d’infos. On vous invite d’ailleurs à lire notre article sur le sujet. Malheureusement, cet enthousiasme ambiant ne va pas sans une mauvaise nouvelle, qui reste cependant à nuancer.

Vers une sortie sur consoles next gen ?

Connu pour son exceptionnelle série Divinity, Larian Studios s’attelle désormais au développement d’un RPG particulièrement attendu, j’ai nommé Baldur’s Gate 3. Un titre tout juste présenté, donc, bien qu’il soit annoncé depuis un petit moment. Mais surtout, un RPG qui ne semble prévu que sur PC et Stadia, jusqu’à preuve du contraire. Et en cause, peut-être, la puissance des consoles actuelles.

C’est en tout cas ce que laisse à penser David Walgrave, producteur du titre. Interrogé par Eurogamer, il aurait expliqué que d’après lui les consoles actuelles (PS4, One, Switch) ne seraient pas assez puissantes pour faire tourner ce grand RPG. Du moins, pas sans se contraindre à des concessions techniques qu’il juge handicapantes vis à vis de l’expérience de jeu telle qu’elle est pensée actuellement.

Ces dernières années, le studio a néanmoins pris le temps de porter sur consoles ses titres, avec notamment des récentes versions PS4, One et Switch de Original Sin 2. Ainsi, peut-être verrons nous ce prochain opus suivre le même chemin, mais à destination de la PlayStation 5 et la Xbox Series X ce coup-ci. L’espoir reste permis. Quoi qu’il advienne, Baldur’s Gate 3 sortira en accès anticipé sur PC et Stadia dans le courant de l’année.