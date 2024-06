Avowed est plus comparable à The Outer Worlds qu’à Skyrim, notamment pour sa durée de vie

Un RPG à la durée de vie raisonnable

Il y a plus rabaissant que d’être comparé à Skyrim, ce qui ne veut pas dire pour autant que le parallèle entre le jeu de Bethesda et celui d’Obsidian est légitime. Interrogée sur le sujet chez Game Informer, Carrie Patel, réalisatrice du jeu, préfère indiquer qu’Avowed est davantage comparable à The Outer World (le précédent jeu d’Obsidian), et ce pour un tas de raisons :

« Je pense que la meilleure comparaison est avec The Outer Worlds. Cela donne une idée beaucoup plus claire de l’échelle du jeu ainsi que de sa conception. Comme The Outer Worlds, Avowed propose une série de zones ouvertes qui sont connectées et déverrouillées au cours du jeu, plutôt qu’une carte géante que vous pouvez parcourir du début à la fin. Et oui, en termes de type de structure de quête, de structure narrative, c’est aussi beaucoup plus proche de The Outer Worlds. »

Lorsqu’elle parle d’échelle, la réalisatrice indique également que la durée de vie du jeu se situe plutôt aux alentours de celle de The Outer Worlds, c’est-à-dire quelque chose qui peut aller de la quinzaine d’heures au double, voire davantage pour celles et ceux qui veulent tout voir. En revanche, le jeu se rapproche plus d’un Pillars of Eternity II: Deadfire pour ce qui est du ton global de l’aventure donc nettement plus sérieux que le précédent jeu de science-fiction du studio.

Toujours aucune date de sortie pour Avowed sur PC et Xbox Series, même si l’on sait qu’il arrivera à la toute fin de l’année, sans doute en novembre.