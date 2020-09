Marvel’s Avengers, notre avis sur le jeu service de Square Enix en vidéo

La grosse sortie de la rentrée est assurément Marvel’s Avengers, qui met en avant les héros les plus puissants de la Terre dans un jeu service jouable en solo comme en coopération. Développé par Crystal Dynamics et Eidos Montréal, puis édité par Square Enix, le titre était très attendu par les fans, mais également redouté à cause de sa structure en jeu service, malgré la présence d’un mode solo complet.

Après des bêtas peu rassurantes, le jeu parvient tout de même à éviter le pire et se révèle être globalement agréable, en dépit de défauts majeurs qui risquent de repousser beaucoup de joueurs. C’est bien entendu sans compter les bugs à foison, qui nécessitent encore de nombreux patchs avant que l’expérience soit plus agréable. On fait le tour du propriétaire en vidéo en vous indiquant les forces et les faiblesses du titre.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez également consulter notre test complet écrit, ainsi que notre guide du jeu. Marvel’s Avengers est disponible sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One, et arrivera plus tard sur PS5 et Xbox Series X.