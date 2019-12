Test vidéo : Astérix & Obélix XXL 3, notre avis sur le retour des gaulois

L’année passée, on s’était déjà arrêté sur le retour de la franchise qui proposait un remaster. Cette fois-ci, les développeurs se sont attelés à un nouvel épisode complet, Astérix & Obélix XXL 3 Le Menhir de Cristal. On reste sur un jeu d’aventure mais la formule évolue avec deux nouveautés majeures.

La première, c’est le changement de caméra, avec des angles qui suivent désormais le personnage et donc, des plans fixes. La seconde nouveautés, c’est la présence d’un mode coopération, qui permet de jouer jusqu’à deux joueurs en local ou en ligne. On vous parle de tout cela dans cette vidéo.

Rappelons que Astérix & Obélix XXL 3 est sorti courant novembre et il est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Deux éditions sont proposées, une limitée et une collector.