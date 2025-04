Aux États-Unis, Assassin’s Creed Shadows est le deuxième jeu le plus vendu de ce début d’année

En attendant qu’Ubisoft actualise son bilan autour d’Assassin’s Creed Shadows, ce qui ne devrait plus trop tarder avec la publication des résultats du dernier trimestre fiscal, le succès du jeu peut-être mesuré grâce aux données fournies par les différents instituts de chaque marché. Circana note ainsi qu’à ce jour, Assassin’s Creed Shadows est le deuxième jeu le plus vendu de l’année sur le sol américain, juste derrière le rouleau-compresseur qu’est Monster Hunter Wilds.

Here's a fun one… Assassin's Creed: Shadows has been the best-selling video game in the US for each of its first 3 weeks in market, according to Circana's Retail Tracking Service (dollar sales, latest data through April 5th). Currently ranks #2 year-to-date trailing only Monster Hunter: Wilds.

