Trophée Giant Hunter : Comment l’obtenir ? – Atelier Ryza 2

Le monde d’Atelier Ryza 2 regorge d’ennemis un peu différents, généralement plus puissants. Souvent, ces derniers sont reconnaissables à leur taille bien plus grande que la moyenne. En vaincre un permettra d’obtenir le trophée/succès Giant Hunter et voici la meilleure méthode pour y arriver.

Trouver le grand puni de Atelier Ryza 2

L’ennemi géant le plus simple à vaincre (et accessoirement le plus facilement et rapidement accessible) est un Puni, créature bien connue des fans de la licence. Pour le trouver, rendez-vous à l’endroit de notre capture d’écran ci-dessous. Cette zone est accessible quasiment dès le début du jeu.

Il est tout à fait possible de vaincre cet ennemi avec une équipe de seulement deux personnages de niveau 14 environ, mais nous vous conseillons, pour moins de galères, d’attendre d’avoir une équipe complète au moins niveau 12.

Pas de tactique particulière à adopter, si ce n’est de garder quelques AP en réserve lorsque le monstre se mettra en colère (entouré d’une aura rouge), puisqu’il lancera, lors de son prochain tour, une technique imparable qui fera d’énormes dégâts. Dans le doute, prévoyez au moins un objet de soin. Lorsque l’ennemi est en colère, n’oubliez pas de passer la tactique des alliés en agressive (touche directionnelle du haut) afin qu’ils lancent leurs meilleures attaques.

