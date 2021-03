Astria Ascending est annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch

Le show [email protected] n’était sans doute pas l’événement que tout le monde attendait, mais il a permis de découvrir quelques jeux indépendants prometteurs, à l’image de Astria Ascending qui nous a montré son tout premier trailer.

Un JRPG à surveiller

Le titre prendra donc la forme d’un JPRG classique en 2D, avec huit personnages jouables dont les destins vont s’entrecroiser. Chaque personnage aura sa propre histoire et on nous promet une trentaine d’heures de jeu pour tout voir.

Derrière son apparence très japonaise, le titre est développé par Artisan Studio, un studio d’origine française qui s’est exporté au Québec, tandis que le jeu sera édité par Dear Villagers.

Malgré cela, l’équipe de développement est constitué d’anciens développeurs ayant œuvré sur des séries comme Final Fantasy, NieR, ou encore Bravely Default. On retrouve même Kazushige Nojima (Final Fantasy VII Remake) à l’écriture et Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII).

Astria Ascending sera disponible en 2021 sur PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass.