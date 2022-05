Astebros dévoile du gameplay sur Mega Drive (oui oui)

Astebros a fait une apparition lors de la nouvelle édition de l’AG French Direct, notre conférence qui, comme vous le savez peut-être adore proposer de nouveaux jeux sur d’anciennes machines. En effet, il s’agit d’un projet pensé pour la Mega Drive (mais qui sortira aussi sur des plateformes récentes hein, ne vous en faites pas).

Astebros ressort les manettes banane

Neofid Studios n’en est pas à son coup d’essai avec la machine de Sega puisque l’équipe était déjà à l’origine de Demons of Asteborg. Le nom d’Astebros ressemble un peu et ce n’est pas surprenant puisqu’il se déroule dans le même univers et sert de prequel. Plus exactement, on suit les premiers explorateurs venus découvrir ce mystérieux continent.

Niveau gameplay, il s’agit d’un roguelite jouable en coopération. Pour parcourir les niveaux générés procéduralement, on pourra incarner un Chevalier spécialisé dans le corps-à-corps et les parades à l’aide de son bouclier, une Ranger qui jouera de son arc et de ses familiers capables d’évoluer, mais aussi un Mage qui aura évidemment des sorts mais pourra aussi soutenir ses coéquipiers.

Prévu pour mars 2023, le jeu aura droit à une version Mega Drive avec cartouche et boîtier comme à l’époque mais il sera également possible d’avoir la ROM ou de télécharger une version PC sur Steam ou Switch sur l’eShop. On rappelle que le projet a été financé avec succès grâce à une campagne Kickstarter qui a doublé son objectif initial.

Astebros arrivera donc en mars 2023 sur PC, Switch et Mega Drive.