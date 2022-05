Astebros

Astebros est un roguelite multijoueur développé et édité par Neofid Studio. Le jeu reprend l'univers de Demons of Asteborg mais se déroule bien avant. D'ailleurs comme pour ce dernier, il s'agit d'un projet moderne mais conçu pour la Megadrive avec même des versions physique en cartouche. Mais le jeu est aussi disponible sur des plateformes actuelles. On y incarne trois personnages aux pouvoirs très différents qui explorent le continent sauvage d'Asteborg. Il se possible de faire l'aventure seul ou à deux avec la difficulté qui s'adapte à la situation. Une run se fait avec six niveaux générés aléatoirement et des passages au camp entre chacun pour gérer l'équipement et crafter des items.