Assassin’s Creed 2020 officiellement teasé par Ubisoft

On ne s’attendait pas forcément à une présentation du nouvel Asssassin’s Creed cette après-midi et pourtant, Ubisoft a officiellement annoncé son prochain volet. C’est à travers un live surprise que l’éditeur français a teasé d’une manière particulièrement originale l’épisode de 2020.

L’univers dévoilé en direct

Pour l’annonce de son nouveau jeu Assassin’s Creed, Ubisoft s’est rapproché du talentueux Bosslogic, artiste à qui l’on doit ce premier visuel. On a ainsi eu droit à un speed drawing, avec une séance de Photoshop, où l’illustrateur nous a montré la réalisation de sa création, le tout, sous des musiques de la série.

Actuellement se tient cette révélation, donc nous n’avons pas encore toutes les informations, bien que l’univers viking peut très clairement être dépeint dans ces images. Nul doute que le logo et le nom seront dévoilés à la fin. Des bruits de couloir suggèrent une présentation plus tard dans la journée. On reviendra donc vous en parler le moment voulu.

D’ici là, on peut tout de même noter que dans les mots clés de la vidéo, on y retrouve « Assassin’s Creed 2020 », « PC » « PlayStation », « Xbox » et d’autres choses, comme les noms des deux derniers Assassin’s Creed, Origins et Odyssey. Cela confirme une sortie pour cette année, chose qui n’était pas sûr au vu de la situation actuelle pour une arrivée sur l’ensemble des plateformes (ce qui est plus logique). On vous tient au courant bien sûr.