Assassin’s Creed Valhalla présente l’aventure d’Eivor dans un nouveau trailer

L’Ubisoft Forward a montré beaucoup de gameplay pour Assassin’s Creed Valhalla, avec de nombreuses informations sur les nouveautés et les caractéristiques de cet épisode. Aujourd’hui, Ubisoft présente un peu plus en détails la quête d’Eivor, le personnage principal de cet opus.

Destiny is all

Le protagoniste, qui pourra aussi bien être une femme qu’un homme, arrivera donc de Norvège pour trouver de nouvelles terres pour son clan. Les Anglais lui opposeront donc une farouche résistance et les querelles entre les vikings troubleront également sa quête de gloire, quand il ne s’agira pas de mystères surnaturels à résoudre.

Assassin’s Creed Valhalla sortira le 17 novembre sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One, puis sur PS5 et Xbox Series X.