Assassin’s Creed Shadows pourrait avoir droit à un mode coopération après la sortie du jeu

Pour un voyage au Japon en duo

Sur son site Insider Gaming, Henderson indique qu’il y aurait bien un mode coopératif en développement prévu pour Assassin’s Creed Shadows, qui porterait actuellement le nom de « League ». Cela permettrait à deux personnes d’incarner Naoe et Yasuke en même temps sur le champ de bataille pour mieux aborder les différentes missions du jeu. Il n’est pas précisé s’il s’agit d’un mode local (ce qui serait étonnant) ou d’un mode uniquement en ligne (ce qui serait probable).

C’est tout ce que l’insider semble savoir au sujet de ce mode, même s’il tient tout de même à préciser que celui-ci était en développement avant le report du jeu, et qu’il n’est pas non plus la cause de ce retard. De ce que l’on comprend, ce mode n’était donc pas censé sortir dès le lancement du jeu, mais après via une mise à jour. On prendra tout de même toujours le tout avec de grandes pincettes malgré l’historique de Henderson, dont les informations sont parfois à trier.

Pour rappel, Assassin’s Creed Shadows sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 14 février 2025.