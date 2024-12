Assassin’s Creed Shadows aura un mode optionnel « canon », dans lequel vous ne ferez aucun choix

À l’approche de la sortie d’Assassin’s Creed Shadows, les langues commencent à se délier chez Ubisoft et le titre se dévoile de plus en plus. Hier, ce sont les mécaniques de combat qui étaient au cœur d’une présentation complète, et aujourd’hui, c’est la partie narrative qui fait parler d’elle. Une séance de questions-réponses a eu lieu sur Reddit avec certains des dirigeants du projet et on retiendra ici la confirmation d’un mode « canon », qui s’occupera de faire les choix à votre place.