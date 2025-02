Assassin’s Creed Shadows aura son propre manga, qui racontera ce qu’il se déroule avant le début du jeu

Pour savoir ce qu’il se passe avant l’histoire du duo Naoe-Yasuke

Les détails concernant ce manga Assassin’s Creed Shadows sont encore un peu flous, mais on sait que l’on y suivra un personnage inédit (donc pas Naoe ni Yasuke) qui est décrit comme une apprentie Assassin, qui tente de combattre la lente invasion des Templiers sur le sol japonais. Les événements de ce manga se déroulent avant ceux du jeu, et on imagine que ce dernier pourra y faire quelques références ici et là (un peu cachées pour ne pas rendre la lecture obligatoire). On découvre aujourd’hui la couverture de ce spin-off, illustrant la nouvelle protagoniste au nom inconnu.

Ce manga devrait commencer sa publication lorsque le jeu sera disponible, donc a priori dès la fin du mois de mars. Cependant, cela concerne uniquement le Japon, même si Ubisoft tient à nous préciser qu’il sortira aussi à l’international plus tard, à une date indéterminée.

Assassin’s Creed Shadows (le jeu) sera disponible à partir du 20 mars prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.