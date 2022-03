Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici la Faux, obtenable dans les Catacombes au pied des falaises.

Où trouver la Faux ?

Emplacement : Catacombes au pied des falaises

Pour obtenir cette arme, partez du site de grâce Nord de la chaussée de Liurnia. Partez sur le chemin descendant de la falaise sur la gauche. Continuez de descendre jusqu’à apercevoir sur votre droite l’entrée des Catacombes au pied des falaises. Accédez au site de grâce de l’endroit puis prenez l’ascenseur. Continuez tout droit, prenez à droite à la porte du donjon qui renferme le boss et encore une fois poursuivez sur le chemin.

Vous devriez arriver à des escaliers descendant à un étage inférieur. Engagez-vous dans le couloir, puis, lors de votre arrivée dans une salle un peu plus espacée, montez les escaliers de gauche et passez le mur brumeux derrière lequel se trouve le Heaume-miroir nokrien.

Arrivé en haut, traversez le couloir de droite et progressez sur la gauche pour continuer sur l’étage et trouver une salle avec des diablotins sur votre gauche. Au centre de celle-ci se trouve un cadavre détenant la Faux. Cette arme permet d’infliger Saignement à l’ennemi et profite grandement de la statistique de Dextérité du personnage.

Les Catacombes au pied des falaises abritent aussi les Cendres de mercenaire de Kaiden ainsi que les Cendres de page, parcourez ces guides si vous voulez également vous les approprier. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.