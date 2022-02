Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici la Faucille en invoire, obtenable près du site de grâce Village des Albinauriques.

Où trouver l’arme Faucille en ivoire ?

Emplacement : Proche du site de grâce du Village des Albinauriques

Pour obtenir cette arme, dirigez-vous à sud-ouest de l’Académie de Raya Lucaria, jusqu’à découvrir un petit village lugubre du nom de Village des Albinauriques. Ce dernier est situé sur un flanc de falaise qu’il vous faudra gravir. Arrivé au site de grâce de cet endroit, ignorez le pont en bois et continuez votre ascension sur le flanc de colline.

Faites attention à l’ennemi qui vous envoie de la poudre inflammable et contournez-le. Vous devriez apercevoir une bâtisse, contournez-la sur la droite afin de découvrir une tombe recélant un objet. Récupérez l’objet afin de détenir la Faucille en ivoire. Cette arme se base principalement sur la Dextérité et l’Intelligence du personnage afin d’infliger à la fois des dégâts physiques et magiques.

