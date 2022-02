Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici la Bâton d’éclat de Caria, obtenable près du site de grâce de la Salle d’étude de Caria.

Où trouver l’arme Bâton d’éclat de Caria ?

Emplacement : Salle d’étude de Caria

Pour obtenir cette arme, rejoignez la tour de Caria et progressez jusqu’au fond de la salle où vous attend un élévateur. Une fois à l’étage, prenez à gauche et montez les marches. Faites bien attention aux ennemis mages et épéistes qui vont apparaître, leurs dégâts ne sont pas négligeables.

Continuez à monter tout en haut pour trouver un cadavre se situant devant un siège. Prenez l’objet affilié à ce macchabée pour obtenir le Bâton d’éclat de Caria. Cette arme se base bien évidemment sur l’intelligence du personnage avec une demande de 24 dans cette statistique pour pouvoir l’équiper.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.