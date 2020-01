Ark: Survival Evolved confirme une date pour son chapitre 1

Depuis quelques années, Ark: Survival Evolved est disponible en version complète, sur toutes les consoles de salon. Ce week-end, le Studio Wilcard a confirmé la date de lancement d’ARK: Genesis Part I, premier chapitre pour le jeu de survie.

Une nouvelle trame

Dans ARK: Survival Evolved, c’est entouré de dinosaures et autres animaux préhistoriques qu’il faut survivre. Tout cela accompagné de tous les dangers auxquels nos ancêtres ont dû faire face, et des besoins primaires (faim, soif…). Ce premier opus constitue un pack d’extension en deux parties, dévoilant une nouvelle trame, mais également des créatures, ou encore de nouveaux équipements et structures à fabriquer.

ARK: Genesis Part I, le premier chapitre d’ARK: Survival Evolved, sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC le 25 février.