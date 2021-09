ARISEN – Chronicles of Var’Nagal arrive en accès anticipé le 21 septembre

Lors de notre dernière édition de l’AG French Direct, nous avions pu en apprendre un peu plus sur ARISEN – Chronicles of Var’Nagal, un jeu narratif basant ses choix sur un système de cartes. Le studio belge Maratus revient nous annoncer aujourd’hui que son titre sera prochainement disponible en accès anticipé sur Steam.

Le premier acte arrive la semaine prochaine

Vous pourrez ainsi découvrir une partie de ARISEN – Chronicles of Var’Nagal dès le 21 septembre prochain sur Steam, via un accès anticipé qui vous permettra de vous plonger dans le premier acte du jeu dans son intégralité. De quoi vous donner assez de lecture, puisque ce premier acte regroupe près de 200 000 mots et divers embranchements scénaristiques à découvrir.

Le jeu sera composé de trois actes en tout, qui arriveront via deux mises à jour majeures, avec d’autres ajouts en plus pour améliorer l’expérience. Celles et ceux qui ont participé au financement du Kickstarter peuvent aussi s’essayer à une bêta.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à découvrir notre interview avec l’équipe du jeu lors du dernier AG French Direct.