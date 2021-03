ARISEN – Chronicles of Var’Nagal

ARISEN - Chronicles of Var'Nagal est un jeu de cartes narratif. On y incarne un ou une esclave qui arrive sur l'île de Maccialatt où se côtoient humains, elfes, gnomes et animaux humanoïdes. Il faudra prendre les bonnes décisions et utiliser les cartes Émotion et Sentiment pour obtenir sa liberté puis utiliser sa nouvelle influence à bon escient, ce qui mènera à l'une des nombreuses fins différentes du jeu. Arisen aborde de nombreuses thématiques telles que la sexualité, le genre, la xénophobie, le viol ou le suicide.