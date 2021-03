ARISEN – Chronicles of Var’Nagal présente son concept dans un nouvel extrait de gameplay

Si les jeux narratifs originaux vous intéressent, ARISEN – Chronicles of Var’Nagal aura de quoi vous intriguer. Développé par le studio Maratus, le titre a profité de l’AG French Direct pour se présenter en détails et nous montrer quelques séquences de gameplay, qui nous permettent d’en apprendre plus sur le jeu.

Jouez aux cartes avec vos émotions

ARISEN – Chronicles of Var’Nagal est donc un titre inspiré par les Livres dont vous êtes le héros, et nous proposera un récit rempli de thématiques fortes, accompagné par une galerie de personnages avec qui on pourra se lier d’amitié, tomber amoureux, ou détester.

Le titre basera son gameplay sur un système de cartes qui déterminera les émotions de votre personnage. Il faudra alors utiliser la carte représentant l’émotion souhaitée pour prendre des décisions, qui impacteront vos relations avec les autres personnages et la suite du récit. 5 grande familles de cartes sont présentes et vous pourrez débloquer de nombreuses cartes au fil de votre progression, selon les choix que vous effectuerez.

ARISEN – Chronicles of Var’Nagal sera disponible en 2021 sur Steam.