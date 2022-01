Apex Legends : Les versions PS5 et Xbox Series devraient arriver très bientôt

Si vous jouez à Apex Legends sur consoles nouvelle génération et que vous attendez de pied ferme un boost au niveau des performances, il ne faudra sans doute pas patienter trop longtemps.

Des légendes plus belles et plus fluides

La version next-gen d’Apex Legends n’est en effet qu’une question de temps puisque EA et Respawn Entertainment ont confirmé la chose il y a quelques mois déjà. Grâce à un tweet de PlayStationSize (un compte qui rapporte les mises à jours du PSN), nous savons que la sortie d’une version PS5 devrait être imminente. Le jeu devrait en outre peser 80 GB (sans les mises à jour).

Pour bien préciser les choses, on parle d’une version PS5 native. Actuellement, sur la dernière console de Sony, le Battle Royale est seulement disponible dans sa version PS4 via la rétrocompatibilité. Ainsi, l’annonce devrait être imminente, mais on peut aussi penser que le studio veuille attendre le lancement de la prochaine saison pour faire plus de bruits. Bien entendu, cela veut dire qu’une version Xbox Series devrait logiquement voir le jour en même temps que celle de son concurrent.

Notons enfin que Respawn avait également annoncé que le cross-play serait disponible cette année sans plus de précision.