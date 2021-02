Apex Legends sortira sur Switch le 9 mars et sera cross-play

Cela faisait un moment que l’on attendait des nouvelles de la version Switch d’Apex Legends et Electronic Arts s’est enfin décidé à nous donner des nouvelles. Il faut dire que l’éditeur enchaîne les annonces avec la date de sortie de Mass Effect: Legendary Edition donnée hier. Prenez votre agenda, nous avons un rendez-vous et des précisions.

S’aligner sur les autres versions

Allons droit au but : Apex Legends arrivera le 9 mars sur Nintendo Switch. Le free-to-play sera disponible au téléchargement gratuitement via l’eShop à cette date et les joueurs pourront profiter d’un portage signé Panic Button, studio qui avait déjà œuvré sur les moutures Switch de Wolfenstein Youngblood ou encore DOOM Eternal.

Comme promis, le jeu sera cross-play et vous pourrez jouer avec les joueurs des autres plateformes. Le contenu de la saison 8, déployée hier, sera inclus et l’on nous assure la parité avec les autres versions. Par ailleurs, étant donné que la dernière saison sera en cours lorsque le jeu sera disponible, les joueurs Switch auront droit à 30 niveaux gratuits pour leur Battle Pass. Egalement, un double gain d’expérience sera proposé au cours des deux premières semaines de lancement.