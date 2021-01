Apex Legends : Un nouveau personnage et une sortie possible sur Switch le 2 février ?

Presque deux ans après sa sortie, Apex Legends reste l’un des Battle-Royale leader sur la marché, avec du nouveau contenu qui parvient à renouveler l’intérêt chez la communauté. C’est aujourd’hui la saison 8 qui s’apprête à débuter en jeu, et celle-ci introduira un nouveau personnage jouable, Fuse.

Fuse est donc la seizième légende du jeu, et ce dernier nous présente son histoire explosive en vidéo, où il a perdu son bras suite à une grenade lancée par l’un de ses anciens amis. Cette saison 8, nommée Chaos, et l’arrivée de Fuse sont prévus pour le 2 février en jeu, avec quelques nouveautés en plus.

On attend aussi la version Switch du jeu, dont on est sans nouvelles depuis qu’elle a été repoussée. Peut-on espérer la voir arriver elle aussi le 2 février ?

C’est en tout cas ce que l’on pourrait penser si l’on se fie à la version japonaise de la dernière vidéo, qui semble indiquer une sortie pour la version Switch à cette même date, comme l’a remarqué le compte Apex News Legends sur Twitter.

BREAKING: The Japanese version on YouTube states Apex Legends is coming to Switch on February 2.

"And on February 2nd, it will be possible to play on Switch at the same time as the start of Season 8!" pic.twitter.com/63TpUn27Mx

— Apex Legends News (@TitanfallBlog) January 18, 2021