Aperçu V-Rising – Les vampires du bac à sable

V-Rising est le nouveau jeu du studio suédois Stunlock (Battlerite, Dead Island : Epidemic, Bloodline Champions). Disponible depuis la mi-mai en accès anticipé, le titre est devenu en quelques semaines un petit phénomène sur la toile avec plus de 1,5 million d’exemplaires vendus. Faut-il craquer pour ce jeu actuellement vendu au prix alléchant de 19,99€ ? Début de réponse dans cet aperçu.

Conditions du test : Nous avons rédigé cette preview après une dizaine d’heures de jeu. Le PC que nous avons utilisé possède une RTX 3060, 16GB de RAM et un processeur i5-10500H.

Vampire Academy

Dans V-Rising, vous incarnez un vampire qui, suite à une guerre contre les hommes, s’est considérablement affaibli. À votre réveil dans une sombre crypte, vous êtes bien décidé à recouvrer votre puissance. Un système de quêtes, qui fait office de tutoriel, guidera vos premiers pas dans le jeu. La prise en main se fait de manière fluide pour autant que vous ne soyez pas déstabilisé par l’aspect hétérogène du titre. En effet, V-Rising est un jeu difficile à définir car il mêle différents genres tels le sandbox, le hack’n’slash, le jeu de rôle, la survie et une pointe de tower defense, le tout dans un monde ouvert.

Les vampires de V-Rising sont immortels mais vous pouvez momentanément succomber, ce qui vous renvoie dans le cercueil le plus proche (en perdant, au passage, les ressources amassées). L’évolution de l’avatar se joue notamment au niveau de l’équipement. Le personnage en tant que tel n’a pas de niveau d’expérience. Il faut chasser des boss pour progresser dans le jeu en obtenant de nouvelles compétences ou de nouvelles recettes. Vous commencerez par tuer des squelettes pour fabriquer des armes et des armures rudimentaires à partir d’os, puis vous irez tataner quelques chevreuils pour récupérer du cuir, etc.

Dès le début, vous devez construire votre château qui deviendra votre base et qui évoluera au fil des heures. Le premier défi consiste à trouver le lieu idéal pour bâtir le siège de votre empire. La présence d’autres joueurs vous compliquera la tâche car, souvent, les meilleurs endroits sont utilisés. Les serveurs officiels peuvent accueillir jusqu’à 40 joueurs… ça fait pas mal de rivaux potentiels !

What we do in the shadows

Les combats sont largement inspirés du jeu Battlerite. Vous affrontez vos ennemis à l’aide de l’arme de votre choix et de vos compétences. Au début, quelques sorts suffisent à calmer les humains les plus téméraires mais ces derniers deviendront bientôt beaucoup plus nombreux. Il faudra alors temporiser et élaborer un bon build en choisissant des compétences dans l’arbre qui correspond le plus à votre style de jeu.

Comme tout vampire qui se respecte, votre avatar a la capacité de consommer du sang (provenant d’un animal ou d’un humain). En fonction de la source dont provient l’hémoglobine, votre vampire recevra différents bonus (augmentation de la résistance, capacité à farmer plus efficacement, etc.) qui correspondent grosso modo à un système de classes. Toutefois, ces bonus finissent pas disparaître au bout d’un moment, vous obligeant à chasser de nouvelles victimes.

En dehors des brigands humains, des animaux sauvages et des autres vampires hostiles, votre principal ennemi sera la lumière du jour. Bien que les vampires soient des forces de la nature, le soleil demeure votre véritable point faible ! En quelques secondes, ses rayons vous réduisent en un tas de cendres. Alors, assez rapidement, on comprend qu’il vaut mieux s’organiser et tenir compte du cycle jour/nuit.

Vampire, vous avez dit vampire ?

La nuit sera consacrée à l’exploration et aux affrontements tandis que les journées seront propices à la gestion de votre château et à la récolte de ressources. Parce que, oui, il faut vous attendre à passer un certain temps à farmer les ressources, surtout si vous jouez seul. Attendez-vous à passer quelques heures à couper des arbres, à casser des pierres et à récupérer des peaux animales.

Les développeurs de Stunlock Studios, spécialisés dans les jeux multijoueurs, accordent une grande importance aux interactions entre joueurs. Vous n’êtes jamais seul dans V-Rising. En créant votre personnage, vous aurez la possibilité de choisir un serveur PvP ou PvE.

Même si vous choisissez la seconde option, d’autres vampires seront là (mais ils ne peuvent pas vous attaquer) et vous pourrez vous associer à eux. Le mode PvP ajoute de la difficulté car ces serveurs sont actuellement habités par des joueurs assez avancés dans le jeu qui n’hésiteront pas à vous détruire en quelques coups si vous les croisez. Remarquons que le jeu, bien que pensé pour le multi, est jouable en solo. Néanmoins, arrivé à un certain stade, certains boss semblent très compliqués à abattre en jouant seul.