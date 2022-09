Aperçu Outcast 2 A New Beginning – Un second volet qui peut faire oublier le remake ?

Dans les quelques jeux de l’éditeur THQ Nordic, Outcast 2 A New Beginning faisait aussi le beau à la Gamescom. Toujours développé par Appeal Studios qui nous avait gratifié du passable remake Outcast: Second Contact, le studio aura à cœur de se rattraper sur cette suite qui se veut proche du remake, à savoir tout un aspect monde ouvert. Nous l’avons testé rapidement, et cette suite peut-elle vraiment faire oublier le remake ?

Conditions de l’aperçu : Nous avons assisté à une présentation de 25 minutes, puis nous avons pu jouer à la démo du soft pendant 20 minutes, qui contenait principalement une seule mission et une zone ouverte à explorer. Le titre a été testé sur PC.

Adelpha, un bac à sable varié au détriment d’un gameplay rigide ?

Nous avons donc eu l’immense plaisir de revisiter la planète d’Adelpha dans cette démo. Cette dernière débutait d’ailleurs par un tout petit tutoriel pour nous familiariser avec les diverses touches que ce soit l’utilisation du bouclier, l’attaque de mêlée, voire l’utilisation des armes. Rien de bien transcendant, d’autant que le gameplay nous a paru pour ainsi dire, un peu trop rigide à notre goût pour l’heure. Ceci dit, le titre est encore en pré-alpha, et aura certainement le temps de se peaufiner d’ici sa sortie.

Une fois cela fait, nous avions une quête à effectuer où nous devions interroger des villageois. Les bougres devaient nous donner des indications sur la localisation d’un mystérieux ver semant le trouble sur les terres d’Adelpha. En clair, nous retrouvions ici une quête classique, qui ne nous a pas parue transcendante pour autant. S’ensuit donc dans cette mission un combat assez long contre le ver géant, nous indiquant qu’il y aura probablement des combats de boss sur le titre d’Appeal Studios. Les gunfights, une fois encore manquent tout de même un peu d’impact, même si les esquives aidées par le jetpack étaient pour le moins bien calibrées et bien ficelées.

Pour l’heure, nous avons là une jouabilité encore rigide, peuplée de quelques imperfections, et dont on espère que cela soit corrigé dans la version finale. Par contre, force est d’admettre que le titre s’offre un peu plus de possibilités de gameplay intéressantes, dont l’utilisation du planeur, plutôt cool à utiliser. Concernant l’aspect monde ouvert, difficile de se prononcer pour le moment. Les développeurs ont certes la volonté de proposer quelque chose de diamétralement opposé à ce qui se fait chez les autres jeux à monde ouvert du marché, mais nous avons retrouvé ici des activités lambda à réaliser.

Effectivement, il s’agissait par exemple de nettoyer des zones corrompues sur la zone de la démo, et c’est à peu près tout. On se doute qu’il y aura bien plus de tâches annexes et des quêtes plus intéressantes à effectuer sur le titre mais pour l’instant, difficile de se dire qu’Outcast 2 A New Beginning propose quelque chose de véritablement différent comparé aux autres titres proposant du monde ouvert… Il y aura on le rappelle un côté RPG dans le titre, mais c’est une chose que nous n’avons aperçu que très furtivement. En tout cas, Outcast 2 A New Beginning sera infiniment plus complet que son aîné sur ce point là.

Néanmoins, les développeurs ont tout de même affirmé qu’un aspect « simulation » sera au service de la réalisation de vos quêtes ou activités annexes. Par exemple, le titre vous autorisera à élever un œuf d’une créature, lui donner ensuite à manger lorsqu’il aura grandit, et ce dernier pourra vous aider à détruire les divers vaisseaux des robots qui ont envahi on le rappelle, Adelpha. Ce n’est visiblement qu’une infime partie que nous avons vu de ce côté « simulation », qui peut vous apporter des solutions supplémentaires à la réalisation de vos objectifs. Toutefois, nous demandons à en voir plus, et si cet aspect ne sera pas trop redondant ni trop superflu à la longue.

Histoire, choix de dialogues et direction artistique prometteurs ?

Du côté de l’histoire, même si nous n’en savons toujours pas plus à son sujet, Outcast 2 A New Beginning prendra place 20 ans après les événements du premier volet. Et dans ce second épisode, Cutter Slade devra aider les habitants d’Adelpha à arrêter une menace robotique, menaçant d’exterminer toute la populations de Talans.

La narration est clairement intrigante, et sachez qu’il sera possible de parler à quasiment tous les habitants dans le titre, et même d’avoir des choix de dialogues avec les donneurs de quêtes. Il était possible de poser pas mal de questions aux divers ppersonnages, mais sans que nous sachions s’il y aura de vrais choix de dialogues, qui pourront amener à des conséquences diverses et variées. Ce sera quelque chose à vérifier bien évidemment à sa sortie.

Pour l’aspect graphique et artistique, Outcast 2 A New Beginning dispose d’un certain cachet. Le titre tourne sur de l’Unreal Engine 4, et propose tout de même quelques panoramas verdoyants plutôt jolis dans l’ensemble. Il est évident que le soft ne nous en mettra pas plein la vue lors de sa sortie, mais on reste sur une disposition graphique plutôt honnête finalement. Pareil pour la direction artistique qui devrait bénéficier d’un certain charme, même si nous n’avons pas vu les environnements divers aperçus dans son trailer d’annonce. En tout cas, le jeu s’avérera évidemment varié sur les différents environnements à explorer.