Aperçu Final Fantasy VII Remake Intergrade – Un premier avis sur le DLC

Final Fantasy VII Remake avait marqué l’année 2020 rien que par le fait qu’il soit enfin sorti, et son succès n’a fait que conforter Square Enix de développer encore plus cet univers. C’est certainement de là qu’est née l’idée d’un DLC, qui porte un statut spécial et qui cause encore la confusion auprès des joueuses et joueurs. Voyons donc si Final Fantasy VII Remake Intergrade apporte réellement quelque chose ou s’il faut passer son tour en attendant bien sagement la partie 2 du remake.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu assister à une présentation vidéo distribuée par Square Enix, d’un peu moins de quinze minutes, sur le DLC concernant Yuffie, avec du gameplay qui se concentrait sur le chapitre 1.

Une fluidité appréciable

Pour celles et ceux qui se posent encore la question, Final Fantasy VII Remake Intergrade, qu’est-ce que c’est ? Dernière ce nom barbare se cache tout simplement la version PS5 de Final Fantasy VII Remake, à ceci près qu’il y a une petite subtilité. Si vous avez acheté Final Fantasy VII Remake sur PS4, vous serez en mesure d’upgrader votre version sur PS5, mais il faudra tout de même payer pour avoir accès au DLC avec Yuffie. Si vous achetez directement Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PS5, vous aurez cette fois-ci l’intégralité de l’expérience, DLC compris.

On ne jugera pas trop ici des changements de la version PS4 à la PS5, étant donné que la présentation s’est seulement attardée sur le DLC Yuffie, nommé « Episode INTERmission ». Cela dit, même s’il s’agit d’un nouveau contenu, voir le remake tourner sur PS5 est déjà très appréciable, étant donné que l’on a enfin droit à un framerate à 60 images par seconde, qui donne nettement plus de lisibilité aux combats et qui rend les animations encore plus fluides. On attendra de voir comment l’aventure d’origine a été réhaussée, mais ce que l’on a pu voir en vidéo est déjà satisfaisant, et on espère ne pas recroiser des fonds de décors aussi grossiers que sur PS4.

Les ninjas font le show

En dehors de cette amélioration technique bienvenue, ce DLC semble rester en terrain connu, quand bien même on incarne ici un nouveau personnage. Yuffie est bien connue des fans du Final Fantasy VII original, et son intégration dans cette aventure de Midgar a de quoi étonner. C’est sans doute l’occasion d’en apprendre plus sur le personnage, mais là encore, la présentation ne s’est pas vraiment attardé sur cela, en dehors du fait que l’on sait que Yuffie est là pour voler une puissante matéria au sein de la Shinra, et qu’elle recherche ainsi de l’aide auprès d’Avalanche.

C’est surtout le gameplay du personnage qui a été mis en avant ici, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est très dynamique. Armée de son étoile ninja, Yuffie virevolte littéralement dans tous les sens et est en mesure d’attaquer aussi bien à distance qu’au corps à corps. En plus de cela, ses arts ninjas lui permettent d’effectuer de puissantes attaques, tandis qu’elle peut aussi enchanter ses assauts avec un élément spécifique pour être totalement polyvalente face à tous les ennemis. De quoi compenser le fait qu’elle soit seule à se battre, même si Sonon vient lui prêter main forte.

On ne pourra que regretter le fait que ce dernier ne puisse pas être contrôlé, mais il est possible d’utiliser la pause active pour lui donner des ordres. Au fur et à mesure du combat, les deux héros vont également se synchroniser, et une fois que cela est fait, il est possible de lancer une attaque un peu plus puissante où les deux personnages effectuent un mouvement spécial. De quoi ajouter au dynamisme, et intégrer pleinement Sonon au cœur de la stratégie bien qu’il ne soit pas jouable.

Le spectacle des affrontements est donc toujours au rendez-vous notamment contre les boss, avec un combat que l’on a pu brièvement voir contre une machine imposante. L’occasion de voir Ramuh en action, qui se montre être à la hauteur des autres invocations du jeu.

Les vieux démons

Et si Final Fantasy VII Remake Intergrade fait toujours des merveilles lors des combats, il retombe dans les vieux travers lorsqu’il est question d’explorer des couloirs qui n’ont guère l’air d’être intéressants. On notera tout de même que Yuffie pourra balancer son arme un peu partout pour détruire des caisses et dénicher des objets, mais rien de bien passionnant.

Les quêtes annexes sont visiblement de retour, et là encore, on ne peut pas dire que l’on sente une quelconque amélioration sur ce point, avec des missions qui semblent être très anecdotiques. On prendra peut-être plus de plaisir avec le retour du mini-jeu du Fort Condor, qui semble être plus ou moins le même que dans le jeu original si ce n’est que le terrain est plat.

Il s’agit toujours de placer des soldats et des machines aux bons endroits pour gagner du territoire, avec cette fois-ci une jauge ATB qui se remplit au fur et à mesure. Il faudra attendre d’avoir la manette en main avant de voir si on est prêt à y passer autant de temps qu’à l’époque.