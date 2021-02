Aperçu Bravely Default 2 – Une suite qui s’annonce prometteuse

La licence Bravely Default débarquera le 26 février sur Switch avec Bravely Default 2. Cet opus fait suite au premier Bravely Default sorti sur Nintendo 3DS à la fin de l’année 2013.

Le titre avait alors reçu un bon accueil et s’était notamment distingué par sa direction artistique étonnante, son système de combat inédit et son important contenu. Bravely Default 2 rivalisera-t-il avec son grand frère ? Début de réponse dans cette preview.

Condition de l’aperçu : Nous avons rédigé cette preview après 7h heures de jeu. Nous avons achevé la démo, parcouru deux donjons et vaincu quelques boss. Nous avons essentiellement joué en mode nomade, avec une petite séance sur écran de télévision.

C’est dans les vieux pots…

C’est dans un tout nouveau monde que nous emmène Bravely Default 2. Le titre nous introduit sur le continent d’Excilliant divisé en cinq royaumes. L’harmonie du monde est menacée par des forces obscures qui ont dérobé les Cristaux.

Le joueur prend la direction d’un groupe de quatre héros. A sa tête, Gloria, princesse du royaume déchu de Musa, qui s’est mise en quête des fameux joyaux afin de rétablir l’équilibre du monde.

Sa route croisera celle de Seth, un jeune marin dont le bateau s’est échoué après une violente tempête. Ils rencontreront deux mystérieux voyageurs, Adèle et Elvis, qui se joindront à eux. Le scénario de Bravely Default 2 s’annonce donc très classique de prime abord. Espérons tout de même que l’intrigue nous réserve quelques surprises.

Avec ses nombreuses quêtes secondaires et sa difficulté assumée, Bravely Default 2 s’inscrit, comme son prédécesseur, dans la tradition des J-RPG des années 90. Pour venir à bout du premier boss, une petite séance d’entrainement aura été nécessaire. Le farming demeure une composante importante du gameplay.

…qu’on fait les meilleures confitures !

Si vous ne supportez pas tourner en rond dans les hautes herbes pour récolter de l’expérience ou subir une défaite face à une poignée de gobelins, il est sans doute préférable de passer votre chemin. Sinon, Bravelt Default 2 pourrait bien satisfaire les amateurs de RPG exigeants par la richesse de son univers et de son gameplay.

Chaque héros possède deux classes (une primaire et une secondaire), des compétences (utilisables en et hors combats) et un paquet de caractéristiques qui lui sont propres.

Les astérisques obtenus après avoir vaincu des boss permettent d’acquérir de nouvelles classes. Il est possible de combiner ces dernières afin de varier les possibilités. Sans être révolutionnaire, l’idée est intéressante et permet au joueur de tenter différentes associations.

En ce qui concerne les combats, nous retrouvons le mécanisme tactique « Brave et Default » propre à la série qui permet aux héros d’utiliser leurs tours en avance et d’enchaîner ainsi plusieurs attaques. La manœuvre est risquée car après avoir lancé leurs attaques, les héros doivent aussitôt rembourser les tours empruntés.

Les fameux cristaux

Bravely Default premier du nom avait également frappé les esprits par son parti pris au niveau de la direction artistique qui n’avait pas plus à tout le monde. Bravely Default 2 opte pour un mélange entre modélisation en 3D et illustrations 2D.

Incontestablement, la Switch offre un rendu bien plus joli techniquement parlant. Il faut dire que l’équipe artistique a pu se faire la main en travaillant sur Octopath Traveler. Les panoramas des villes sont particulièrement soignés et agréables à regarder.

Pour notre plus grand plaisir, c’est à nouveau le compositeur japonais Revo (alias Yasuo Kamanaka) qui est aux commandes de la bande originale. Les thèmes sont variés et s’adaptent aux différentes situations : envoûtants dans les phases d’exploration et nerveux dans les combats importants. Notons encore que le titre propose des voix en anglais et en japonais pour les aficionados du genre.

Pour rappel, Bravely Default 2 sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 février. La démo est disponible depuis décembre dernier sur l’eShop et permet de découvrir le jeu durant 5 heures maximum.