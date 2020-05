Animal Crossing New Horizons : un faux Direct par un fan pour inspirer Nintendo

Animal Crossing New Horizons est un très bon jeu mais il garde les problèmes récurrents de Nintendo. Comprenez un online fastidieux et une Expérience Utilisateur (UX) qui mériterait d’être repensée. Et c’est exactement ce qu’a fait Nick Ha dans un faux Direct qui présente les changements possibles pour faciliter la vie de tous les joueurs.

Le Direct le plus douloureux de l’histoire

On ne va pas tout lister pour éviter de se faire du mal avec des choses qui n’arriveront peut-être jamais. Mais citons quand même la possibilité de pouvoir entrer un nombre lorsque l’on veut crafter, acheter ou séparer des objets. Mais aussi les indicateurs pour voir les places restantes dans l’inventaire ou l’endroit qui sera impacté si l’on utilise un outil.

Il y a également une app dans le NookPhone pour gérer l’ouverture de son île sans avoir à se rendre à l’aéroport. Et de nombreux raccourcis pour simplifier toutes les tâches. Tout est tellement bien pensé que revenir sur le vrai jeu devient encore plus irritant. On espère donc que Nintendo va tomber sur cette vidéo et surtout implémenter les idées dans les prochaines mises à jour.

Il faut aussi saluer les efforts de productions de ce faux Direct qui est visuellement parfait. Pour la narration, Nick Ha s’est entouré de doubleuses professionnelles. On retrouve donc Madeline Dorroh, Lizzie Freeman (Trish Una dans JoJo’s Bizarre Adventure) et surtout Kira Buckland qui a le CV le plus étoffé des trois. Elle est en effet la voix américaine, entre autres, de 2B (NieR Automata), Seraphina (Disgaea 5) ou Honoka (Dead or Alive).

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide pour avoir des conseils et autres astuces, comme pour suivre les différents évènements saisonniers.