Le prochain Animal Crossing: New Horizons Direct sera diffusé le 15 octobre

Lors de son dernier Nintendo Direct, Nintendo nous avait prévenu que Animal Crossing: New Horizons allait avoir droit à son propre événement afin de présenter ses futurs ajouts, qui commencent à être réclamés par la communauté depuis un moment. On sait maintenant quand ce Animal Crossing: New Horizons Direct, et ce sera la semaine prochaine.

Venez prendre le café

L'Animal Crossing: New Horizons Direct sera diffusé le 15/10 à 16:00 ! Suivez-le pour environ 20 minutes d'informations sur le contenu qui arrivera en novembre dans Animal Crossing: New Horizons. pic.twitter.com/Z2pyat249F — Nintendo France (@NintendoFrance) October 6, 2021

Si vous attendez avec impatience les futures mises à jour de Animal Crossing: New Horizons, il est temps de sortir l’agenda. Le prochain Animal Crossing: New Horizons Direct arrivera donc le 15 octobre et débutera à 16 heures.

Nintendo précise alors que cette émission devrait durer une vingtaine de minutes, et s’attardera surtout sur le contenu qui est censé arriver dans le courant du mois de novembre. Pour rappel, le teaser du Nintendo Direct a laissé entendre que Robusto serait enfin de la partie dans le contenu à venir, afin d’ouvrir son café. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour voir ce qu’il a en boutique.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch.