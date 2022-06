Anger Foot : Un premier trailer qui défonce à coup de pompe

Dans cette conférence toujours folle de Devolver Digital, un certain Anger Foot en a profité pour se montrer avec un court trailer. Et qu’on se le dise, tout défoncer à coup de pied semble clairement aussi gratuit que défoulant.

Kicker à tout-va à Shit City

En plus d’être un Fast FPS, Anger Foot propose le concept de donner des coups de pied dans tout et n’importe quoi ou qui, tout en utilisant son arme à feu. Le soft vous donnera pour objectif de nettoyer Shit City, une ville remplie d’ennemis dans des égouts, gratte-ciel voire de véritables taudis.

Pour karchériser cette ville des nombreux malfrats, vous aurez à disposition tout une collection de pompes à posséder, et le skill fera tout pour terminer les différents niveaux du soft à votre sauce. Le tout, avec une bande-son qui tape elle aussi extrêmement forte, et qui devrait vous mettre dans l’ambiance.

Anger Foot devrait être un jeu totalement décomplexé, drôle, fun, et sortira d’ailleurs en 2023 sur PC, sans plus de précisions. Une démo est d’ores et déjà disponible sur Steam, si vous voulez vous essayer au titre de Free Lives.