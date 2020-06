Amazon UK a listé des jeux PS5 de Konami, Bandai Namco, Rockstar et d’autres

Alors que demain se tiendra une présentation de jeux PS5 comme l’a récemment confirmé Sony, il n’est pas rare de voir les sites d’achats en ligne lister de futurs titres à l’approche d’annonces notamment Amazon qui est connu pour ses nombreuses fuites avant l’heure comme la version pc de Horizon Zero Dawn il y a quelque temps.

De nombreux éditeurs mentionnés

Amazon UK has 3 placeholder listings for some PS5 games Konami

Take Two

Koch Mediahttps://t.co/nhkTWssbDr pic.twitter.com/2uM5e4KCO9 — Nibel (@Nibellion) June 10, 2020

Amazon UK a en effet listé de nombreux jeux PS5 sans toutefois évoquer les titres, mais nous savons de quels éditeurs il proviennent grâce à des utilisateurs de twitter et reddit. Nous avons donc des jeux qui seront peut-être présentés demain et édités par Konami, Bandai Namco, Koch Media, Bethesda, et Take 2 avec la mention de 2K et Rockstar qui appartiennent à l’éditeur.

Parmi cette liste on peut espérer plusieurs choses. Tout d’abord, le jeu de Konami pourrait faire référence à Silent Hill avec les nombreuses rumeurs qui parlaient d’une collaboration avec Sony pour relancer la licence. Concernant Bandai Namco, Bethesda et Koch Media, leurs catalogues sont tellement énormes qu’il est presque impossible de faire des spéculations. Par exemple, le jeu de Bandai Namco peut faire référence à Elden Ring ou encore son nouveau RPG Scarlet Nexus.

Pour ce qui est de Take Two, nul doute que celui de 2K sera très vraisemblablement un jeu de sport type NBA 2K. En revanche, à propos de Rockstar, on ne peut s’empêcher de penser à un certain GTA VI même si les chances sont faibles. Bon nombre de fans espèrent également un retour de la licence Bully.

Nous aurons les réponses demain, mais d’ici là les spéculations iront sans doute de bon train.